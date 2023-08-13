В Белгороде произошел взрыв. Поврежден многоквартирный дом

Жители Белгорода сообщают о звуках взрывов в городе. Местные паблики публикуют фото поврежденного дома и автомобиля на улице Есенина.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Очевидец рассказал одному из местных телеграм-каналов, что видел пролет беспилотника самолетного типа, после чего раздался взрыв.

Власти Белгородской области и Минобороны РФ пока это не комментировали.

Ранее российские власти сообщили, что с начала 13 августа силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Сообщалось, что жертв и разрушений нет.