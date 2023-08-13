В Херсонской области под обстрел попало село Широкая Балка. Погибли пять мирных жителей, в том числе двое детей

По меньшей мере пять человек погибли из-за обстрела села в Херсонской области утром 13 августа, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко

По его словам, в ходе артиллерийского обстрела села погибли местный житель, а также семья — муж, жена и их новорожденная дочь, которой было всего 23 дня. Кроме того, в больнице умер 12-летний сын погибших, которого после обстрела госпитализирован в критическом состоянии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил в обстреле Широкой Балки российские войска.

По данным украинских властей, в селе Станислав Херсонской области при обстрелах из систем залпового огня утром 13 августа погибли двое мужчин, пострадала одна местная жительница.

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