NYT: украинская армия достигла «тактически значимого» прогресса в контрнаступлении

Вооруженные силы Украины добились «тактически значимого» прогресса по двум основным направлениям на юге Украины, сообщила газета The New York Times ссылаясь на аналитиков, украинских чиновников и российских военных блогеров.

Согласно оценке издания, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории в направлении Бердянска и Мелитополя. В кампании на юге Украины участвуют тысячи солдат, в том числе наиболее опытные морские пехотинцы, отмечает NYT.

Газета указывает, что украинские войска закрепились в районе разрушенного села Старомайорское Донецкой области, об освобождении которого стало известно в конце июля, и продвигаются к селу Урожайное, где располагается укрепрайон Вооруженных сил РФ на берегу реки Мокрые Ялы.

Как отмечает The New York Times, если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то окажутся в 50 милях (80 километрах) от двух крупных портовых городов — Бердянска и Мариуполя на Азовском море, которые захвачены российскими войсками.

Украинские военные освободили большую часть села Урожайное, следует из данных украинских аналитиков DeepState, которые ведут онлайн-карту с информацией о боях в Украине. Ночью 13 августа аналитики сообщили, что в Урожайном продолжаются бои в южной части села. Представитель назначенной Россией «администрации» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные закрепились на севере Урожайного. Генштаб ВСУ заявил утром 13 августа, что войска РФ «предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного».

Украинская армия начала решительный штурм Урожайного 8 августа. Освобождение села может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны.

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