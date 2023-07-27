ВСУ заявили об освобождении села Старомайорское в Донецкой области

Украинские военные объявили о взятии села Старомайорское на одном из основных направлений украинского наступления на юге. Видео заявления военнослужащих опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Информацию об освобождении Старомайорского также подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт», — написала Маляр в своем телеграм-канале.

Освобождение Старомайорского и соседнего Приютного (оно пока остается под контролем российской армии) позволит ВСУ атаковать с трех сторон укрепрайон ВС РФ в Урожайном на другом берегу реки Мокрые Ялы. Это может вынудить российские войска отойти на юг, в направлении к Старомлыновке, на вторую линию обороны.

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