Украинские власти утверждают, что «кадыровцы» под Мариуполем устроили перестрелку. Погибли больше десяти человек

В селе Урзуф в Мариупольском районе Донецкой области, захваченном российскими войсками, произошла перестрелка между представителями подразделений из Чечни и местной «комендатуры», утверждает Мариупольский городской совет.

По данным законных властей Мариуполя, в результате перестрелки в Урзуфе, произошедшей 11 августа, погибли по меньшей мере четверо российских военных, кроме того, есть погибшие и раненые среди мирного населения. В телеграм-канале городского совета опубликовали видео предположительно последствий перестрелки.

Внимание. На этих кадрах есть погибшие люди. Просим чувствительных людей не смотреть видео.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в свою очередь, заявил, что, «по одной из версий, кадыровец напился и расстрелял гражданских и военных». Он утверждает, что чеченских силовиков «пустили на отдых в Урзуф». После перестрелки в селе ввели карантин, въезд и выезд из села закрыты.

Утром 13 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что в Урзуфе погибли семь мирных жителей. По словам Андрющенко, среди погибших — две девушки-подростка, четверо мужчин и одна женщина. Первоначально он говорил, что ранены трое мирных жителей.

Другие независимые источники не подтверждали сообщения о перестрелке в Урзуфе. Назначенные Россией «власти» аннексированного Урзуфа не комментировали эти сообщения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Читайте также

Война Пятьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот тридцать шестой день. Онлайн «Медузы»