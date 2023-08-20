Собянин сообщил о попытке пролета дрона на Москву. Три беспилотника пытались атаковать Ростовскую область

В ночь на 20 августа была осуществлена «попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении», сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, атаку пресекли российские силы ПВО.

Минобороны РФ отчиталось, что украинский дрон самолетного типа был обнаружен около 04:00 над территорией Ступинского района Подмосковья

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет», — сообщили в военном ведомстве.

В Росавиации заявили, что из-за атаки дрона утром воскресенья ограничивались полеты во Внуково и Домодедово Шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (три рейса), Нижний Новгород (два рейса) и Петербург (один рейс). Сейчас все аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно.

О «попытке теракта с использованием дронов-камикадзе» также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, беспилотники подавили средства радиоэлектронной борьбы, системы ПВО не применялись.

«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — добавил Голубев.

С конца июля 2023 года Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. Последний раз такая атака произошла в ночь на 18 августа. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, обломки дрона упали в районе «Экспоцентра». По его словам, никто не пострадал. До этого беспилотники дважды атаковали башни Москва-Сити.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Ростовская область, как и другие приграничные регионы РФ, также постоянно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Последняя атака произошла на фоне сообщения Кремля о том, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск в Ростове-на-Дону. Об этом его пресс-служба заявила в ночь на 19 августа.

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