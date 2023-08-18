В центре Москвы в районе «Экспоцентра» упал беспилотник. Власти РФ заявили, что пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силы ПВО сбили беспилотник при попытке пролета на Москву. «Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет», — написал Собянин в телеграм-канале.

В министерстве обороны РФ, в свою очередь, заявили, что около четырех ночи власти Украины пытались осуществить «очередную террористическую атаку» с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — заявили в Минобороны РФ.

При этом, судя по видео очевидцев, на месте происшествия видели дым, а телеграм-канал Baza пишет, что, по предварительным данным, в восьмом павильоне Экспоцентра произошло обрушение на площади 30 квадратных метров. Mash пишет, что повреждена крыша павильона. В экстренных службах заявили РИА Новости, что поврежден фасад одноэтажного павильона на 20 квадратных метрах. О пострадавших не сообщалось.

Внимание. На записи есть мат.

Из-за атаки дрона утром 18 августа власти временно ограничили полеты самолетов во всех четырех московских аэропортах: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, сообщили в Росавиации. При предыдущих атаках беспилотников на Москву ограничения на полеты вводили максимум в двух аэропортах. В 4:30 утра все ограничения сняли.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 30 июля и на 1 августа дроны упали на башни Москва-Сити.

Читайте также

Как беспилотники били по России и аннексированному Крыму за последний месяц. Список атак Они происходят почти каждый день

Читайте также

Как беспилотники били по России и аннексированному Крыму за последний месяц. Список атак Они происходят почти каждый день