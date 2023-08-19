Кремль сообщил о визите президента Владимира Путина в штаб группировки войск в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск в Ростове-на-Дону, сообщила в ночь на 19 августа пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что президент заслушал доклады начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, а также других командующих и высших офицеров. Другие подробности не приводятся.

В последний раз Путин провел подобное совещание в Ростове-на-Дону в марте. В том же месяце президент впервые с начала вторжения в Украину посетил Донбасс, побывав с рабочим визитом в Мариуполе.

В апреле пресс-служба Кремля сообщила, что президент посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в аннексированной ЛНР. В штабе группировки войск «Днепр» президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

В июне военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа, захватили наемники ЧВК Вагнера во время мятежа.

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