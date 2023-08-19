Война Пятьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Путин в Ростове-на-Дону провел совещание в штабе группировки росийских войск, участвующих в нападении на Украину.
Украинские архитекторы и дизайнеры представили план восстановления Мариуполя — города, который оккупирован Россией. Несмотря на это обстоятельство, авторы проекта считают, что работы необходимо планировать уже сейчас. Группу разработчиков проекта поддерживает мэр города Вадим Бойченко; финансировать строительство планируют Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, украинский предприниматель Ринат Ахметов, а также другие структуры. «Медуза» рассказывает, как себе представляют будущее Мариуполя украинцы, и почему оно совершенно не похоже на то, что сейчас пытаются построить оккупационные власти.
Президент РФ Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону и провел совещание в штабе группировки росийских войск, участвующих в нападении на Украину.
Путин, заявила пресс-служба Кремля, заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.
Подробности визита президента РФ в штаб группировки войск пока не уточняются.
CNN: часть военных и чиновников в администрации Байдена скептически относятся к украинским ударам по аннексированному Крыму
Часть военных и чиновников США, по данным источников телеканала CNN, считают украинские атаки на цели в Крыму в лучшем случае отвлекающим маневром, а в худшем — пустой тратой ценных ресурсов.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал CNN, что атаки на Крым «немного вывели россиян из равновесия, но не делают ничего решающего». «И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они [Киев] сосредоточились на контрнаступлении», — добавил он.
В свою очередь украинский источник заявил, что атаки в Крыму — неотъемлемая часть контрнаступательной стратегии Украины, которая направлена на то, чтобы изолировать полуостров и усложнить России поддержку ее военных операций на материковой части Украины.
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