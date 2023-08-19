Война Пятьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»

CNN: часть военных и чиновников в администрации Байдена скептически относятся к украинским ударам по аннексированному Крыму

Часть военных и чиновников США, по данным источников телеканала CNN, считают украинские атаки на цели в Крыму в лучшем случае отвлекающим маневром, а в худшем — пустой тратой ценных ресурсов.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал CNN, что атаки на Крым «немного вывели россиян из равновесия, но не делают ничего решающего». «И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они [Киев] сосредоточились на контрнаступлении», — добавил он.

В свою очередь украинский источник заявил, что атаки в Крыму — неотъемлемая часть контрнаступательной стратегии Украины, которая направлена на то, чтобы изолировать полуостров и усложнить России поддержку ее военных операций на материковой части Украины.