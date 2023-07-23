В Польше открылся центр по ремонту танков Leopard для Украины

На военном заводе Bumar в Гливице на юге Польши начал работать центр по ремонту и обслуживанию танков, сообщил в твиттере министр обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, на завод уже привезли два танка Leopard из Украины.

Польша и Германия с весны вели переговоры о создании совместного предприятия по ремонту танков Leopard. Контракт между польским оборонным концерном PGZ и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. По данным издания Handelsblatt, Берлин решил выйти из договора с Варшавой о строительстве на ее территории центра по ремонту и обслуживанию. Официально о результатах переговоров двух стран не сообщалось.

Как отмечает Reuters, пока неясно, действительно ли центр в Гливице является тем самым совместным предприятием Польши и Германии.

10 июля немецкий концерн Rheinmetall объявил, что откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение трех месяцев. По словам гендиректора компании Армина Паппергера, на предприятии будут также обучать украинских специалистов обслуживанию танков и другой бронетехники.

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