Война Пятьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»

Разведка США допустила, что войска Украины могут не достичь поставленных задач в ходе контрнаступления, начавшегося в июне, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова источников, знакомых с вопросом.

Согласно этому прогнозу, вооруженные силы Украины из-за российских линий обороны не смогут дойти до Мелитополя в Запорожской области и тем самым нарушить «сухопутный мост» между аннексированным Крымом и другими территориями Украины, занятыми российскими войсками. По словам собеседников издания, украинские войска, которые сейчас находятся в 80 километрах от Мелитополя, остановятся в нескольких километрах от города.

Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже захватить более близкие города, такие как Токмак, будет непросто, сказал WP военный аналитик Роб Ли. «У России там три основные оборонительные линии, а после них — укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще», — сказал аналитик.

Послушайте наш подкаст «Что случилось» о том, как Украина уже начала готовиться к операциям весны-лета 2024 года