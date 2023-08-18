Война Пятьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 августа читайте здесь.
Главные новости:
- В центре Москвы в районе «Экспоцентра» упал беспилотник. Власти РФ заявили, что пострадавших нет.
- The Washington Post: разведка США считает, что Украина не достигнет главной цели летнего контрнаступления — дойти до Мелитополя.
- Первое судно, покинувшее Одессу после завершения зерновой сделки, прибыло в Стамбул.
- Reuters: США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.
- Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота морским дроном.
Разведка США допустила, что войска Украины могут не достичь поставленных задач в ходе контрнаступления, начавшегося в июне, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова источников, знакомых с вопросом.
Согласно этому прогнозу, вооруженные силы Украины из-за российских линий обороны не смогут дойти до Мелитополя в Запорожской области и тем самым нарушить «сухопутный мост» между аннексированным Крымом и другими территориями Украины, занятыми российскими войсками. По словам собеседников издания, украинские войска, которые сейчас находятся в 80 километрах от Мелитополя, остановятся в нескольких километрах от города.
Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже захватить более близкие города, такие как Токмак, будет непросто, сказал WP военный аналитик Роб Ли. «У России там три основные оборонительные линии, а после них — укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще», — сказал аналитик.
Послушайте наш подкаст «Что случилось» о том, как Украина уже начала готовиться к операциям весны-лета 2024 года
Первое покинувшее порт Одессы после завершения зерновой сделки судно благополучно дошло до Турции. Как сообщили Reuters очевидцы, утром 18 августа контейнеровоз «Йозеф Шульте» пришел в порт Амбарли, расположенный в южной части Стамбула.
На борту «Йозефа Шульте», ходящего под флагом Гонконга, находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие.
«Йозеф Шульте» стал первым судном, которое вышло из порта Одессы после прекращения действия зерновой сделки, которую Россия отказалась продлевать, заявив, что ее условия не выполняются.
Разработчики предмета «Основы российской государственности» (с нового учебного года его будут преподавать в российских вузах) приготовили целую серию «фильмов-пособий». Как уже рассказывала «Медуза», за содержание курса отвечает близкий соратник Кириенко, политтехнолог Андрей Полосин. Он же руководил производством «фильмов-пособий», рассказали «Медузе» два собеседника, которые принимали участие в их съемках.
Сейчас на сайте общества «Знание» доступны 10 фильмов, всего их будет несколько десятков. По словам источников «Медузы», участвующих в их производстве, они будут посвящены как «широким понятиям» (таким как «русский мир»), так и более узким темам — например, некоторые ролики будут рассказывать о конкретных российских регионах.
«Медуза» ознакомилась с опубликованными «фильмами-пособиями».
Лефортовский районный суд Москвы арестовал по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ) уроженца России, гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Как отмечает ТАСС, речь идет об американце, который был фигурантом дела о взятках экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.
В июне 2021 года Останкинский суд Москвы назначил Спектору четыре года колонии строгого режима, признав виновным в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (часть 1 статьи 291.1 УК РФ). Однако по итогам рассмотрения приговора в апелляционной и кассационной инстанциях его дело направили на новое рассмотрение. В сентябре 2022 года Спектора приговорили к трем с половиной годам колонии. В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил наказание, назначенное американцу, без изменений.
Москва, 18 августа
США одобрили запросы Дании и Нидерландов на поставку Украине истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и письмо госсекретаря Энтони Блинкена. Отправка истребителей может произойти после того, как будет завершена подготовка украинских летчиков, уточняет агентство.
«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских летчиков квалифицированными инструкторами. По-прежнему остается важным, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета», — говорится в письме Блинкена.
- В июле Politico сообщило, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США. 8 августа на брифинге Пентагона было объявлено, что президент США Джо Байден разрешил представителям других стран обучать украинских летчиков.
- Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 августа заявил, что осенью и зимой нынешнего года Украина не сможет получить истребители F-16. Он отмечал, что «как бы там ни было», но вопрос об обучении украинских летчиков на F-16 «сдвинулся с места».
- The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе 2024 года, так как перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Само обучение управлению истребителями займет еще шесть месяцев.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силы ПВО сбили беспилотник при попытке пролета на Москву. «Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет», — написал Собянин в телеграм-канале.
В министерстве обороны РФ, в свою очередь, заявили, что около четырех ночи власти Украины пытались осуществить «очередную террористическую атаку» с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.
«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — заявили в Минобороны РФ.
Baza пишет, что, по предварительным данным, в восьмом павильоне Экспоцентра произошло обрушение на площади 30 квадратных метров.
Из-за атаки дрона утром 18 августа власти временно ограничили полеты самолетов во всех четырех московских аэропортах: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, сообщили в Росавиации.
Турция направила предупреждение Москве с просьбой избегать дальнейшей эскалации после того, как российские военные 13 августа открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз «Сукра Окан». Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.
Судно шло под флагом Палау, при этом владелец сухогруза и экипаж были гражданами Турции.
«После вмешательства [России] наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море», — говорится в сообщении.
- Минобороны России сообщало, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и «не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов». В ведомстве заявили, что для «принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия». После того, как судно остановилось, российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр.
- Через день Минобороны опубликовало видео досмотра судна. На кадрах, снятых с вертолета, видно, что на палубе стоит человек в военной форме, рядом стоят на коленях люди, держащие руки за головой. Затем военные идут по сухогрузу с оружием в руках, заходят в рубку, и криком требуют остановить двигатель, после чего члены экипажа, находящиеся в рубке, опускаются на колени с руками за головой.
Минобороны России заявило, что вечером 17 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря — в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
Ведомство утверждает, что «в ходе отражения атаки» украинский морской дрон уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Минобороны заявило, что морской дрон цели не достиг.
Чуть ранее российские военные заявили о сбитом беспилотнике в Белгородской области.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 53 авиационных удара, а также совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- За сутки произошли 33 боевых столкновения.
- На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, на лиманском направлении — безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области, на бахмутском направлении — безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области, на авдеевском направлении — безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.
- На марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожены два российских ударных вертолета «Ка-52» и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 541-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.