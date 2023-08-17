Война Пятьсот сороковой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 августа читайте здесь.
Главные новости:
- На срочном совещании Путина с руководством ЦБ решили пока не ужесточать валютный контроль для бизнеса, чтобы поддержать курс рубля.
- Авиакомпании, летающие в Россию осенью столкнутся с трудностями из-за ухода «авиационного SWIFT».
- ФСБ задержала участников движения «Граждане СССР», пытавшихся помешать рассылке повесток через «Госуслуги».
- Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что Украина не получит истребители F-16 до весны.
Минобороны России сообщило, что украинские войска пытались атаковать территорию Белгородской области ударным беспилотником, пишет РИА Новости.
Дрон обнаружили и сбили около 9 утра, пострадавших и разрушений нет, утверждают в ведомстве.
Власти РФ решили пока не усиливать валютные ограничения, призванные укрепить курс рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники. По их словам, соответствующее решение принято на встрече президента Владимира Путина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Ранее агентство Bloomberg писало о возможном возвращении требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Тем не менее, согласно источникам газеты, участники встречи решили считать ужесточение валютного контроля крайней мерой.
Собеседники «Ведомостей» сообщили, что правительство «в неформальном порядке» договорилось с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому устанавливать нормативы продажи валюты или вводить ограничения на движение капитала власти пока не будут, и ограничатся мониторингом действий экспортеров.
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Купянска погиб 55-летний местный житель, госпитализированный в тяжелом состоянии 16 августа. Детали и личность погибшего устанавливаются. По словам Синегубова, из-за российского обстрела повреждения получил частный дом.
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, осенью столкнутся с трудностями из-за ухода «авиационного SWIFT»
Отечественные и иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, осенью 2023 года столкнутся с трудностями при организации таких полетов из-за ухода из РФ одного из крупнейших IT-провайдеров в авиационной отрасли — швейцарской компании SITA, сообщает РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.
SITA, занимающаяся в том числе разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг, заявила о намерении покинуть российский рынок в мае 2023 года.
К осени, утверждают источники РБК, российские компании отключат от телекоммуникационных каналов SITA, которые издание называет «авиационным SWIFT» — самым распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.
Днепропетровская область попала под ракетный удар утром 17 августа, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, российские войска ударили по Новомосковскому району, «но, к счастью, местных жителей не задело». В двух населенных пунктах десять тысяч человек остались без света. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.
Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 ближайшей осенью или зимой
Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — сказал он в эфире национального телемарафона.
По его словам, на эти истребители были большие надежды, поскольку они могли бы стать частью противовоздушной обороны страны и помочь защититься от российских ракет.
«Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить», — сказал он.
После освобождения села Урожайное на Времьевском выступе в Генштабе ВСУ заявили, что «имели успех» южнее населенного пункта. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
«Силы обороны Украины… в направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сообщил он.
ФСБ задержала участников движения «Граждане СССР», пытавшихся помешать рассылке повесток через «Госуслуги»
По данным краевого управления ФСБ, в городе Зеленогорске планировали подорвать базовые станции ПАО «Ростелеком» и АО «ТрансТелеКом». Таким образом, заявили в российской спецслужбе, участники движения «Граждане СССР» хотели препятствовать рассылке через «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу граждан, подпадающих под мобилизацию. Задержаны два человека.
- «Граждане СССР» отрицают распад Советского Союза, пользуются советскими паспортами, считают нелегитимными нынешние российские власти и отказываются платить налоги, счета ЖКХ и штрафы.
- Движение под разными названиями, в том числе «СССР», включено в России в перечень экстремистских организаций.
Посмотрите на эти негативы. На них — как на рентгене — видно, что война сделала с Одессой
Российская армия уже месяц регулярно обстреливает Одессу (16 августа город подвергся седьмой массированной атаке). В руинах — крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор. Серьезно пострадали десятки других исторических зданий, в том числе памятники архитектуры, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы показать масштаб разрушений, «Медуза» собрала эту серию снимков: некоторые из них сделаны специально для этого материала, другие найдены в открытых источниках. Все кадры представлены в виде негативов — как на рентгене. Это попытка обратить внимание на «выученную слепоту», приобретенную многими из нас после начала войны — когда военные снимки начинают восприниматься как что-то «естественное», «повседневное» и даже «нормальное».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 82 авиационных удара, совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- За прошедшие сутки состоялось 20 боевых столкновений. На бахмутском направлении российские военные вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.
- Украинские силы сдерживали наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
- В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военные обустроили территорию жилого дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых.
- Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один по зенитно-ракетному комплексу. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 540-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.