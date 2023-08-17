Война Пятьсот сороковой день. Онлайн «Медузы»

Власти РФ решили пока не усиливать валютные ограничения, призванные укрепить курс рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники. По их словам, соответствующее решение принято на встрече президента Владимира Путина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Ранее агентство Bloomberg писало о возможном возвращении требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Тем не менее, согласно источникам газеты, участники встречи решили считать ужесточение валютного контроля крайней мерой.

Собеседники «Ведомостей» сообщили, что правительство «в неформальном порядке» договорилось с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому устанавливать нормативы продажи валюты или вводить ограничения на движение капитала власти пока не будут, и ограничатся мониторингом действий экспортеров.