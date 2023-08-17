Нацгвардия Украины: «Азов» восстановлен и вновь выполняет боевые задачи

«Азов», защищавший Мариуполь, вернулся на фронт, объявил представитель Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович.

«Легендарная бригада специального назначения „Азов“ восстановлена и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — заявил Уршалович (цитата по «РБК-Украина»).

Бойцы «Азова», добавил он, «надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике».

Украинские бойцы, в том числе из полка «Азов», весной 2022 года на протяжении почти двух месяцев держали оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В середине мая защитники «Азовстали» по приказу командования вышли с территории завода и попали в плен.

В сентябре людей, руководивших обороной «Азовстали», в том числе командира «Азова» Дениса Прокопенко, по условиям обмена военнопленными между Россией и Украиной отправили в Турцию. Предполагалось, что они будут оставаться в Турции до конца войны. Однако в июле 2023 года командиры «Азова» вернулись в Украину вместе с Владимиром Зеленским, посещавшим Турцию с визитом. Россия обвинила Турцию и Украину в нарушении договоренностей.

Прокопенко в середине июля встречался с личным составом полка. Пресс-служба «Азова» тогда сообщала, что Прокопенко собирается вернуться к выполнению служебных обязанностей после того, как пройдет реабилитацию.

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