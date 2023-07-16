Вернувшийся в Украину командир полка «Азов» Денис Прокопенко встретился с бойцами

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко, который провел несколько месяцев под надзором в Турции и вернулся в Украину 8 июля, встретился с личными составом.

Прокопенко, сообщила пресс-служба «Азова», в частности заявил:

Находясь в плену я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года. Я — солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат «Азову».

Ожидается, что Прокопенко в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей, пока же он проходит реабилитацию.

Прокопенко вместе с другими командовавшими обороной «Азовстали» оставался в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что по условиями обмена военнопленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года командиры «Азова» не вернутся в Украину до конца войны. Однако в июле 2023 года командиры «Азова» вернулись в Украину вместе с Владимиром Зеленским, посещавшим Турцию с визитом. Россия обвинила Турцию и Украину в нарушении договоренностей.

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