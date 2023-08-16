Война Пятьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 августа читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Пострадала инфраструктора одного из портов.
- CNN опубликовал видео атаки морских дронов по Крымскому мосту.
- Минобороны РФ сообщило, что над Калужской областью уничтожены три беспилотника.
«База» рассказывает о подробностях боя российских пограничников с диверсантами, которые накануне пытались проникнуть в Брянскую область. Вчера о том, что украинская диверсионная группа пыталась попасть на территорию региона, сообщал губернатор Александр Богомаз.
По информации издания, около полудня 15 августа пограничники нашли между приграничными селами Курковичи и Ломаковка рюкзаки. При осмотре по сотрудникам ФСБ открыли огонь из автоматов. «В результате боя попытка проникновения была предотвращена», — пишет «База».
После перестрелки в районе Курковичей со стороны Украины начался минометный обстрел, в результате которого контузию получил ветеринар местного молококомплекса.
В конце февраля 16-летний Егор Балазейкин бросил бутылку с зажигательной смесью в стену военкомата Кировска Ленинградской области. Здание не загорелось, но школьника сразу же задержали. Сначала — по подозрению в «умышленном уничтожении или повреждении имущества», затем дело переквалифицировали, и подростку обвинили в совершении теракта.
С начала марта 2023-го Егор Балазейкин находится в петербургском СИЗО — в отделении для содержания несовершеннолетних. Там у подростка обострился аутоиммунный гепатит и начал прогрессировать фиброз печени — но судья отказывается отпустить школьника под домашний арест.
Кооператив независимых журналистов «Берег» поговорил с матерью Егора Татьяной Балазейкиной о том, как ребенок из аполитичной семьи решился на протест против войны — и как он теперь переживает заключение.
CNN опубликовал видео атаки морских дронов по Крымскому мосту
СБУ передала американскому телеканалу CNN видеозапись, на которой запечатлен момент атаки экспериментального морского беспилотника по Крымскому мосту 17 июля.
По словам главы СБУ Василия Малюка, для удара по мосту использовался дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Он назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину.
СБУ предоставила CNN запись с экрана оператора дрона, на ней видно, как беспилотник приближается к мосту. На других видеозаписях, сделанных с камер наружного наблюдения, видно, как один дрон атакует автомобильную часть моста, после чего другой взрывается возле железнодорожной части с противоположной стороны.
Глава СБУ заявил, что июльская атака на мост была результатом многомесячной подготовки. Он также взял ответственность за атаку на Крымский мост 8 октября, но сообщить подробности отказался.
По его словам, морские надводные дроны — «уникальное изобретение» СБУ. С их помощью украинские спецслужбы атаковали российский корабль «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг», добавил Малюк.
«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в Черном море. Я обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов», — сказал Малюк.
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью
Согласно заявлению Минобороны России, 16 августа около пяти утра «пресечена попытка киевского режима» осуществить террористическую атаку дронами по объектам на территории Калужской области.
В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет, заявили в ведомстве.
Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. Повреждены склады и зернохранилища в одном из портов Дуная
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в ночь на 16 августа регион дважды был атакован российскими ударными беспилотниками.
По его словам, основной целью атак стала портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате в одном из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Там начались пожары, которые уже потушили.
Украинские военные сбили над Одесской областью 11 беспилотников «Шахед-136/131». В Воздушных силах ВСУ сообщили, что над регионом, а также в небе над Николаевской областью в ночь на 16 августа силы ПВО сбили 13 российских дронов.
ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», — добавила она.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Урожайном располагался укрепрайон ВС РФ на берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные начали штурм села 8 августа, а уже 12-13 августа появились сообщения, что российская армия начала отступать из Урожайного.
Как ранее отмечала The New York Times, если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то окажутся в 80 километрах от двух крупных портовых городов — Бердянска и Мариуполя на Азовском море, которые захвачены российскими войсками.
Накануне на «Медузе» вышел эпизод подкаста «Что случилось», в котором редактор рубрики «Разбор» Дмитрий Кузнец рассказывал о ходе и перспективах контрнаступления ВСУ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло около 30 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки (купянское направление), южнее Авдеевки (авдеевское направление), в районах городов Марьинка и Красногоровка (марьинское направление), Урожайного (шахтерское направление).
- Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре артиллерийские системы, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 528-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.