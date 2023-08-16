Война Пятьсот тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

«База» рассказывает о подробностях боя российских пограничников с диверсантами, которые накануне пытались проникнуть в Брянскую область. Вчера о том, что украинская диверсионная группа пыталась попасть на территорию региона, сообщал губернатор Александр Богомаз.

По информации издания, около полудня 15 августа пограничники нашли между приграничными селами Курковичи и Ломаковка рюкзаки. При осмотре по сотрудникам ФСБ открыли огонь из автоматов. «В результате боя попытка проникновения была предотвращена», — пишет «База».

После перестрелки в районе Курковичей со стороны Украины начался минометный обстрел, в результате которого контузию получил ветеринар местного молококомплекса.