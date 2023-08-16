Полиция Петербурга сообщила, что за два дня доставила более 100 мигрантов с гражданством РФ в военкомат для постановки на учет

Полиция провела двухдневный рейд на юге Санкт-Петербурга, после которого доставила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рейд проводился на Софийской овощебазе. Полиция сообщила, что проверила почти 400 иностранных граждан, 55 из которых находились в России с нарушением миграционного законодательства.

«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — сообщили в МВД.

В полиции назвали это «новой опцией» миграционных рейдов, отмечает РБК. Теперь сотрудники «встречают» земляков мигрантов, уже получивших гражданство РФ, и «не упускают возможности дополнительного просвещения» об обязанности воинской службы.

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет, напоминает РБК.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в свою очередь предложил выдавать российские паспорта иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет, так как они забывают это сделать.

В конце сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. Согласно указу, для получения гражданства в упрощенном порядке иностранец обязан заключить контракт на срок не менее года и принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.