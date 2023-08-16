Собянин заявил, что в Украине воюют около 45 тысяч москвичей. Три недели назад он говорил о 30 тысячах

В Украине воюют около 45 тысяч москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

«45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне . Это значительная часть из тех, кто там находится», — цитирует «Интерфакс» слова Собянина.

Мэр уточнил, что речь идет о 20 тысячах мобилизованных, а также 20 тысячах контрактников и «добровольцев». «Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, но я думаю, что не менее пяти тысяч», — добавил он.

26 июля Собянин заявлял, что в Украине воюют около 30 тысяч москвичей. По его словам, из них десять тысяч записались на службу по контракту, еще 20 тысяч были мобилизованы.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года. В конце октября Минобороны отчиталось о завершении призыва. По словам министра обороны Сергея Шойгу, тогда были мобилизованы 300 тысяч человек. С тех пор российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена, однако в январе 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что указ о мобилизации продолжает действовать, поскольку мобилизация «включает и другие мероприятия», помимо призыва.

В апреле 2023 года в России приняли закон о реестре военнобязанных и электронных повестках, а в июле российские власти одобрили пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе. Среди прочего в России расширили рамки возраста призыва, а также увеличили срок пребывания в запасе. Кроме того, призывникам запретили выезжать за границу с момента вручения повестки, а также многократно увеличили штрафы за неявку в военкомат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда говорил, что «этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию». Он также добавил, что «этой большой войной уже попахивает». Через десять дней он заявил, что российские власти не планируют новую волну мобилизации. «Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — добавил он.

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