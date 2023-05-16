ФСБ опубликовало видео с «украинской шпионкой». По данным «Медиазоны», это Ление Умерова, которую задержали в декабре, когда она ехала в Крым к больному отцу

Федеральная служба безопасности распространила видео, на котором, как утверждается показана «задержанная украинская шпионка». Видео, в частности, опубликовало российского государственное агентство РИА Новости, написав, что 25-летняя задержанная «передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки „Восток“». Гражданка Украины, говорится в сообщении, арестована, заведено дело по статье о шпионаже.

Как пишет «Медиазона», на видео, скорее всего, Ление Умерова — крымская татарка, гражданка Украины, которую российские спецслужбы задержали в декабре 2022 года на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Умерова, сообщало издание «Грати», хотела попасть в аннексированный Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание.

Как рассказал брат Умеровой Азиз, на нее составили протокол о нарушении правил пересечения границы (часть 1 статьи 18.1 КоАП), суд оштрафовал ее на две тысячи рублей и постановил выдворить из России. Умерову поместили в Центр временного содержания иностранных граждан под Владикавказом, где она находилась до середины марта. Решение о выдворении было отменено судом, но на выходе из центра ее схватили четверо мужчин, надели мешок на голову и увезли.

После этого суды Владикавказа несколько раз назначали Умеровой административный арест по 15 суток якобы за неповиновении сотрудникам полиции. В начале мая ее родственникам, приехавшим в изолятор, заявили, что Умерову забрали сотрудники ФСБ и увезли.