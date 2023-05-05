«Грати»: ехавшая к больному отцу в Крым гражданка Украины стала подозреваемой по делу о шпионаже. Силовики пять месяцев удерживали ее во Владикавказе

Гражданка Украины и крымская татарка Ление Умерова, которая в декабре ехала из Киева в Крым к больному отцу и была задержана, стала подозреваемой по делу о шпионаже. Об этом сообщает издание «Грати» со ссылкой на брата Умеровой Азиза.

По его словам, Умерову перевезли из Владикавказа в московское СИЗО Лефортово. Меру пресечения ей изберут 5 мая.

25-летнюю Умерову задержали в начале декабря 2022 года. Она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Ее задержали на КПП «Верхний Ларс» и доставили в отдел полиции во Владикавказе. На нее составили протокол о нарушении правил пересечения границы (часть 1 статьи 18.1 КоАП), суд оштрафовал ее на две тысячи рублей и постановил выдворить из России.

После этого Умерову отправили в Центр временного содержания иностранных граждан под Владикавказом, где она находилась до середины марта. Решение о выдворении было отменено Верховным судом Северной Осетии, но после того, как девушка вышла из Центра, ее схватили четверо мужчин, надели мешок на голову и увезли. Затем на нее составляли протоколы о неповиновении сотрудникам полиции, а районные суды Владикавказа назначали ей аресты по 15 суток.

Как сообщила «Крымская правозащитная группа», 4 мая мая родители девушки приходили в изолятор, чтобы навестить ее, но там им сообщили, что Умеровой у них нет. В изоляторе заявили, что ее забрали сотрудники ФСБ.

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