Чехия ввела санкции против семьи главы российской корпорации, выпускающей крылатые ракеты

Чехия ввела санкции в отношении семьи главы крупнейшего российского оборонного холдинга Бориса Обносова. Об этом сообщила команда Алексея Навального, которая ранее нашла в Чехии недвижимость семьи Обносова.

Под санкции попал (.pdf) сам Обносов, его дочь Ольга Зорикова и зять Ростислав Зориков.

«Чтобы этого добиться, мы встречались и переписывались с чешскими чиновниками, писали тонну писем во все возможные инстанции, активисты выходили на улицы Праги, одного из них Зориков даже избил», — говорится в сообщении команды Навального.

В мае 2023 года команда Навального опубликовала расследование, в котором утверждалось, что семья Бориса Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии стоимостью более восьми миллионов евро. Председатель совета директоров ФБК Мария Певчих тогда пообещала, что фонд потребует ввести санкции против Бориса Обносова и Зориковых, чтобы запретить им въезд в Чехию.

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