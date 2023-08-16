В Москве умер генерал-полковник Геннадий Жидко. Он некоторое время командовал российской группировкой войск в Украине

В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

До начала полномасштабной войны в Украине Жидко занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии. В 2018 году его назначили командовать войсками Восточного военного округа. В 2021 году Жидко занял пост замминистра обороны, а в 2022-м — вновь стал командующим войсками Восточного военного округа.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину и последовавших за этим военных неудач, руководство РФ начало снимать с должностей ответственных военачальников, не всегда об этом объявляя публично. В апреле 2022 года командование российскими войсками в Украине поручили генералу Александру Дворникову, а уже в конце мая, как сообщала Conflict Intelligence Team, командование было передано Жидко.

Сколько Жидко руководил российской группировкой в Украине, точно неизвестно. «Русская служба Би-би-си» пишет, что его сняли с должности в июле 2022 года, однако не уточняет, кого назначили на этот пост после него. Минобороны РФ отчиталось о назначении нового командующего только в октябре — им стал генерал Сергей Суровикин.

Можно предположить, что до назначения Суровикина российской группировкой войск в Украине продолжал командовать Жидко. За это время — с начала лета по начало осени — российская армия потерпела серию крупных поражений. В частности, в сентябре 2022 года была сдана почти вся Харьковская область, а также резко осложнилась обстановка в Херсоне, который российские войска покинули в ноябре, когда их уже возглавлял Суровикин. С тех пор о назначении Жидко на какую-либо новую должность не сообщалось.

Страны Запада включили Геннадия Жидко в санкционные списки после российского вторжения в Украину.

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