Российская разведка активирует «спящие ячейки» и все больше полагается на «нелегалов» Это связано с высылкой шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, пишет журналист The Guardian Шон Уокер

С тех пор, как российские власти начали полномасштабное вторжение в Украину, Москве приходится использовать более рискованные методы шпионажа. Об этом пишет корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер, который больше десяти лет работал в России. По его мнению, это связано с тем, что многие шпионы, которые находились в Европе под дипломатическим прикрытием, были высланы.

Уокер напоминает о нескольких задержаниях по подозрению в шпионаже в пользу России за последнее время. Например, в декабре в Словении задержали супружескую пару из Аргентины, которую подозревают в работе на российские спецслужбы. The Guardian писала, что задержанные были офицерами Службы внешней разведки (СВР). В начале апреля Национальная служба разведки Греции сообщила о еще одной супружеской паре, которая занималась шпионажем в пользу России.

15 августа BBC News сообщила, что в Великобритании в рамках расследования в области национальной безопасности арестованы трое граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Их задержали еще в феврале — это 45-летний житель Грейт-Ярмута Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, которые жили в Хэрроу, на северо-западе Лондона. Им предъявили обвинения в хранении поддельных документов, в том числе паспортов и удостоверений личности Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

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Корреспондент The Guardian Шон Уокер отмечает, что «традиционно» российские спецслужбы — ФСБ, СВР и ГРУ — обеспечивают своим оперативникам за границей дипломатическое прикрытие, они также выдают себя за российских бизнесменов, туристов или журналистов. Однако ситуацию изменила начавшаяся 24 февраля 2022 года война. По оценке американского Центра стратегических и международных исследований, только за первые три месяца после начала вторжения было выслано более 450 российских дипломатов, большинство их которых — из стран Европы. Сотрудник одной из европейских разведок назвал это время «судьбоносным для российской разведки».

Кроме того, отмечает Уокер, многие каналы, которые российские власти использовали для шпионских операций, оказались перекрыты. После того, как Bellingcat раскрыл реальные имена отравителей , удалось идентифицировать многих других оперативников ГРУ, пишет журналист. Кроме того, после начала войны россиянам стало сложнее получать визы для поездок в Великобританию и страны шенгенской зоны.

Уокер делает вывод, что Россия теперь перешла к активизации «спящих ячеек» и стала передавать шпионскую работу неофициальным агентам. Это могут быть граждане третьих стран или «нелегалы» — российские оперативники, выдающие себя за граждан других стран и годами создающие себе прикрытие. Журналист The Guardian называет их «пережитком советской эпохи».

За последний год как минимум семь предполагаемых «нелегалов» были разоблачены — в Норвегии, Бразилии, Нидерландах, Словении и Греции, пишет Уокер. Некоторым удалось сбежать (предположительно, они направились в Россию), другие еще находятся под арестом.

Журналист отмечает, что трое подозреваемых в шпионаже в Великобритании были арестованы в феврале — через два месяца после задержания в Словении супружеской пары, которые жили под именами Мария Мейер и Людвиг Гиш. Мейер управляла художественной галереей в Любляне и использовала свою работу для частых поездок, в том числе в Великобританию. Уокер подчеркивает, что сейчас неизвестно, выполняла ли она шпионские задания в Великобритании. Также нет никаких публично доступных доказательств, связывающих ее и других российских оперативников с тремя арестованными гражданами Болгарии.