В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России

В Великобритании в рамках масштабного расследования в области национальной безопасности арестованы трое граждан Болгарии по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает BBC News.

Подозреваемых задержали еще в феврале, с тех пор они находятся под стражей. Это 45-летний житель Грейт-Ярмута Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, которые жили в Хэрроу, на северо-западе Лондона.

Им предъявили обвинения в хранении поддельных документов, в том числе паспортов и удостоверений личности Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Предполагается, что подозреваемые работали на российские спецслужбы и знали, что документы были подделками. По данным следствия, все трое жили и работали в Великобритании несколько лет.

По данным BBC News, Русев переехал в Великобританию в 2009 году и три года работал в сфере финансовых услуг. После этого он открыл бизнес, связанный с перехватом коммуникаций и электронных сигналов. У Русева также был опыт управления бизнесом в России, а сам подозреваемый заявил, что работал советником в министерстве энергетики Болгарии.

Соседи Джамбазова и Ивановой утверждают, что они были парой. Он был водителем в больницах, а она написала в LinkedIn, что работает лаборанткой в частной медицинской компании.

По информации BBC News, пара переехала в Великобританию около 10 лет назад и руководила общественной организацией, которая предоставляла услуги их соотечественникам, в том числе знакомила их с «культурой и нормами британского общества».

Помимо этого Джамбазов и Иванова работали в Лондоне в избирательных комиссиях, организованных для живущих в стране граждан Болгарии во время выборов в их родной стране. По словам соседей, следователи провели много времени в последнем доме пары в Хэрроу, а полиция находилась на месте около недели.

Подозреваемые должны предстать перед судом в январе, пишет BBC News.