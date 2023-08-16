Глава офиса генсека НАТО назвал ошибкой свое предложение Киеву пойти на территориальные уступки ради окончания войны

Руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочным свое предыдущее заявление о том, что одним из вариантов окончания войны, развязанной Россией против Украины, может стать отказ Киева от части своих территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе.

«Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был выражаться подобным образом. Это была ошибка», — сказал Йенссен в беседе с норвежским изданием VG.

Предложение о территориальных уступках, которое также цитировал VG, глава офиса генсека НАТО озвучил 15 августа во время публичной дискуссии в норвежском городе Арендал.

Слова Йенссена вызвали резкую реакцию со стороны Киева. Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал подобные предложения «абсолютно неприемлемыми», добавив, что «Украина территориями не торгует».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии «Медузе» сказал, что высказывания Йенссена «явно ложатся в логику сценария „заморозки“, столь желаемого Россией».

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. В июле 2023-го на саммите НАТО в Вильнюсе участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с США и Великобританией.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение G7, заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но это не должно ослаблять безопасность России. Перед полномасштабным вторжением войск РФ в Украину Путин — фактически в ультимативной форме — требовал от Запада гарантий безопасности, в том числе гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.

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