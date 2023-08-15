Глава офиса генсека НАТО назвал «одно из возможных решений», как прекратить войну: Украина отказывается от части своих территорий и вступает в НАТО

Руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что одним из возможных вариантов окончания войны, развязанной Россией против Украины, может стать то, что Украина уступит часть своих территорий в обмен на членство в НАТО. Его слова приводит норвежский таблоид VG.

«Я полагаю, что одно из решений может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО», — сказал он, выступая в норвежском городе Арендал.

Он подчеркнул, что Украина должна сама решить, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с РФ (это общая позиция НАТО — прим. «Медузы»).

«В вопросе о будущем членстве Украины в НАТО наметилось значительное движение. Все заинтересованы в том, чтобы война не повторилась», — заявил Йенссен.

«Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что они могут захватить новые территории. Сейчас речь идет скорее о том, что именно Украина сможет вернуть себе», — цитирует его VG.

На вопрос журналиста издания, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территории, чтобы достичь мира с Россией и стать членом альянса, Стиан Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территорий России поднимают другие страны.

«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — отметил Йенссен.

На саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе в июле, участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с США и Великобританией.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение G7, заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но это не должно ослаблять безопасность России. Перед полномасштабным вторжением войск РФ в Украину Путин — фактически в ультимативной форме — требовал от Запада гарантий безопасности, в том числе гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.

Читайте также

И все-таки: почему Украину не берут в НАТО? Союзники боятся прямого столкновения с Путиным? Пытаемся разобраться с политологом Кимберли Мартен — специалистом по отношениям альянса с Россией

Читайте также

И все-таки: почему Украину не берут в НАТО? Союзники боятся прямого столкновения с Путиным? Пытаемся разобраться с политологом Кимберли Мартен — специалистом по отношениям альянса с Россией