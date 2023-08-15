«Украина территориями не торгует». В Киеве заявили, что не будут говорить о вступлении в НАТО в обмен на отказ от части территорий

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена, который заявил, что одним из возможных вариантов окончания войны может стать то, что Украина уступит часть своих территорий в обмен на членство в НАТО.

«Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий являются абсолютно неприемлемыми. Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгует», — написал Николенко в фейсбуке.

Спикер МИД Украины добавил, что «сознательное или бессознательное» участие должностных лиц НАТО в формировании подобного нарратива «играет на руку России».

«В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО. Настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с секретариатом НАТО для достижения этих целей», — добавил он.

Руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен ранее заявил, что одно из возможных решений окончания войны «может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии «Медузе» сказал, что слова Стиана Йенссена «явно ложатся в логику сценария „заморозки“, столь желаемого Россией».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны — участницы альянса согласились упростить процесс вступления Украины в блок.

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