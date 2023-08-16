FT: Путин созвал срочное совещание об ужесточении валютного контроля для бизнеса

Владимир Путин проведет 16 августа экстренное совещание с членами правительства РФ, на котором будут обсуждены меры по ужесточению валютного контроля в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило падение рубля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Информацию также подтверждают собеседники «Ведомостей».

Министерство финансов РФ вынесло на совещание с Путиным предложение обязать российских экспортеров продавать до 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после поставки. Компании, которые проигнорируют это требование, лишатся государственных субсидий, пишет FT.

Другие меры предполагают запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов за рубежом, отмену субсидирования импорта, ограничение валютных свопов и сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России, рассказали собеседники издания.

По их словам, единственным чиновником экономического блока, который выступил за усиление валютного контроля на заседании правительства 14 августа, был министр финансов Антон Силуанов. Однако окончательное решение по подобным вопросам принимает только Владимир Путин, добавил источник FT.

Вечером 15 августа агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что российские власти обсуждают ужесточение валютного контроля, а именно хотят вернуть обязательство экспортеров продавать часть своей валютной выручки на российском валютном рынке. Сразу после публикации новости курс рубля, который весь день слабел несмотря на повышение ключевой ставки, стал укрепляться — с 99 рублей около 18:00 по Москве до примерно 98 рублей к концу дня.

Укрепление продолжилось 16 августа, через час после публикации Financial Times о совещании у Владимира Путина доллар торговался уже в районе 95 рублей. О том, что стабилизировать курс помогут валютные ограничения, в своих комментариях для российских СМИ заявили многие финансовые аналитики. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало 16 августа, что российские власти могут «в любой момент» вернуться к обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

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