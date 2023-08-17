«Ведомости»: на срочном совещании Путина с руководством ЦБ решили пока не ужесточать валютный контроль для бизнеса, чтобы поддержать курс рубля

Власти РФ решили пока не усиливать валютные ограничения, призванные укрепить курс рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники. По их словам, соответствующее решение было принято на встрече президента Владимира Путина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Ранее агентство Bloomberg писало о возможном возвращении требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Тем не менее, согласно источникам газеты, участники встречи решили считать ужесточение валютного контроля крайней мерой.

Собеседники газеты сообщили, что правительство «в неформальном порядке» договорилось с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому устанавливать нормативы продажи валюты или вводить ограничения на движение капитала власти пока не будут, и ограничатся мониторингом действий экспортеров.

В то же время один из источников издания отметил, что обязательная продажа экспортерами валютной выручки станет неизбежной, если ситуация не изменится.

Президент России Владимир Путин созвал 16 августа экстренное совещание с членами правительства РФ для обсуждения мер по ужесточению валютного контроля в связи с тем, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило падение курса рубля.

В начале полномасштабной войны в Украине валютные ограничения позволили сильно укрепить рубль. В конце февраля 2022 года было введено требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров, но уже в мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. В июне Путин подписал указ, отменяющий требование об обязательной продаже половины валютной выручки, а также устанавливающий, что долю выручки, обязательную для продажи, будет определять правительственная комиссия.

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