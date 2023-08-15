Bloomberg: в правительстве РФ обсуждают возврат к контролю за движением капитала

Власти России могут частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, предложение вернуться к обязательной продаже экспортной выручки обсуждали на встрече российского правительства с экспортерами 14 августа — до того, как ЦБ РФ резко повысил . Два источника отметили, что прорыва достичь не удалось, и на этой неделе может пройти еще одна встреча.

Банк России утром 15 августа объявил, что проведет незапланированное заседание по ключевой ставке, после чего курс рубля укрепился до 92 рублей к доллару и до 103 рублей к евро (14 августа доллар стоил больше 100 рублей, евро — больше 110 рублей). После заседания ЦБ, на котором ставку подняли на 350 базисных пунктов, до 12% годовых, российский рубль упал до 99 рублей за доллар и до почти 108 рублей за евро.

На фоне публикации Bloomberg российский рубль к концу торгов 15 августа перешел к росту: доллар стоил ниже 97 рублей, евро — ниже 106 рублей, отмечает «Коммерсант».

Министерство финансов РФ 28 февраля 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, обязало российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае 2022 года норму снизили до 50%, а в июне отменили.

На фоне падения российского рубля летом 2023 года тогдашний первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила 4 июля, что Банк России не видит необходимости возвращать обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

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