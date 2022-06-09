Путин отменил требование к экспортерам о продаже 50% валютной выручки. Эта мера должна помочь снизить курс рубля
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.
В документе, датированном 9 июня, говорится, что теперь долю выручки, обязательную для продажи, будет определять правительственная комиссия.
Указ вступает в силу с момента подписания.
Ослабление требований к экспортерам по продаже валютной выручки — одна из мер, направленных на корректировку курса российской валюты.
По состоянию на 13:57 мск курс доллара на Московской бирже снизился на 1,72 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 57,68 рубля. Курс евро на тот момент снизился на 1,97 рубля — до 61,8 рубля. Ниже отметки 58 рублей биржевой курс опустился впервые с 25 мая, сообщало РБК, называя причиной укрепления российской валюты активную продажу экспортерами выручки.