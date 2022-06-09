Путин отменил требование к экспортерам о продаже 50% валютной выручки. Эта мера должна помочь снизить курс рубля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

В документе, датированном 9 июня, говорится, что теперь долю выручки, обязательную для продажи, будет определять правительственная комиссия.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Ослабление требований к экспортерам по продаже валютной выручки — одна из мер, направленных на корректировку курса российской валюты.

По состоянию на 13:57 мск курс доллара на Московской бирже снизился на 1,72 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 57,68 рубля. Курс евро на тот момент снизился на 1,97 рубля — до 61,8 рубля. Ниже отметки 58 рублей биржевой курс опустился впервые с 25 мая, сообщало РБК, называя причиной укрепления российской валюты активную продажу экспортерами выручки.

Читайте также

Курс рубля растет уже полтора месяца (хотя экономика под санкциями). Что происходит? И когда начнется новое падение?

Читайте также

Курс рубля растет уже полтора месяца (хотя экономика под санкциями). Что происходит? И когда начнется новое падение?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь