В Луцке российская ракета попала в завод шведской компании SKF. Погибли три ее сотрудника

Во время обстрела Луцка одна из российских ракет попала в завод шведской фирмы SKF — крупнейшего производителя подшипников. О последствиях обстрела сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Карла Бьернстама.

«Трое наших коллег были убиты», — сказал Бьернстам. Он добавил, что компания продолжает оценивать последствия атаки и причиненный фабрике ущерб.

Reuters отмечает, что, согласно последнему отчету компании, в Украине у SKF около 1100 сотрудников, большинство из них работают на заводе в Луцке.

В ночь на 15 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, украинским военным удалось сбить 16 из 28 ракет. В Луцке были повреждены промышленные предприятия. Погибли три человека, еще трое пострадали. В Днепропетровской области в результате обстрела были повреждены промышленное предприятие и спортивный объект. Пострадали два человека. Во Львове, по данным главы областной администрации Максима Козицкого, были повреждены 120 домов, в том числе многоквартирных. Пострадали 19 человек.

Хроника войны. 15 августа

Война Пятьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 15 августа

Война Пятьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»