Войска РФ нанесли ракетный удар по Украине. В Львове повреждены жилые дома

Российские войска в ночь на 15 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, для атаки использовались ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности, сообщили украинские военные, было выпущено 28 крылатых ракет разных типов, 16 из них были сбиты.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В Днепре и Луцке, сообщили местные власти, были повреждены промышленные предприятия. В Луцке три человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко. Руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак написал о двоих пострадавших в результате ракетного удара. Помимо промышленного предприятия, сообщил он, пострадал спортивный объект.

В Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие», — написал он. В других частях города произошло несколько небольших пожаров, которые оперативно ликвидировали, а в одном из магазинов из-за падения обломков обрушился потолок.

Кроме того, сообщил Козицкий, ракеты повредили частные дома в Ставчанах.

Читайте также

Россия атаковала центр Львова — зону интересов ЮНЕСКО Мэр города призвал организацию «пересмотреть ценности» и исключить Россию из своего состава

Читайте также

Россия атаковала центр Львова — зону интересов ЮНЕСКО Мэр города призвал организацию «пересмотреть ценности» и исключить Россию из своего состава