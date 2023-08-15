Война Пятьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 августа читайте здесь.
Видео поврежденных жилых домов во Львове
Детский сад во Львове, пострадавший в результате российского ракетного удара
ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, его обвиняют в передаче Украине данных о перевозке грузов в зону «СВО»
Задержанный — гражданин России 1965 года рождения. Как утверждает ФСБ, по заданию спецслужб Украины он «передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов», следующих через Крым в зону боевых действий.
ФСБ заявила, что задержанный «подтвердил факт сотрудничества с СБУ» и сообщил координаты схрона, «в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте».
Задержанного отправили под арест. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 14 ракетных ударов и 72 авиационных удара, а также совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позиция украинских войск и населенным пунктам;
- За сутки произошло более 15 боевых столкновений;
- ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка в Донецкой области;
- Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах;
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских сил, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам;
- Украинские войска уничтожили российский вертолет Ка-52.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Львов. Последствия ракетного удара
Российские войска нанесли ракетный удар по Украине
По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности было выпущено 28 крылатых ракет разного типа, 16 из них были сбиты.
В Луцке погибли три человека, еще несколько пострадавших находятся в больнице, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко. Как уточнил мэр города Игорь Полищук, в результате удара пострадало промышленное предприятие.
В Днепре под удар попали промышленное предприятие и спортивный комплекс. Пострадали два человека — 59-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что одна из ракет попала во двор детского сада, учреждение разрушено.
Здравствуйте. Сегодня 538-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.