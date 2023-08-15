Война Пятьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, его обвиняют в передаче Украине данных о перевозке грузов в зону « »

Задержанный — гражданин России 1965 года рождения. Как утверждает ФСБ, по заданию спецслужб Украины он «передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов», следующих через Крым в зону боевых действий.

ФСБ заявила, что задержанный «подтвердил факт сотрудничества с СБУ» и сообщил координаты схрона, «в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте».

Задержанного отправили под арест. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).