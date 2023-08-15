ЦБ повысил ключевую ставку до 12%
Источник: Банк России
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12,00% годовых.
Такое решение, объявил регулятор, принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».
Курс российского рубля к основным мировым валютам последние несколько недель снижается. Биржевые курсы евро и доллара преодолели отметку в 100 рублей, достигнув уровней весны 2022 года.
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Предыдущий раз ЦБ поднимал ключевую ставку 21 июля. Тогда она была повышена на 100 базисных пунктов — до 8,5%. Это стало первым повышением ставки с конца февраля 2022 года, когда ЦБ резко поднимал ее на фоне начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций.