Глава Брянской области заявил о попытке прорыва «украинской диверсионной группы»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа «предотвращена попытка проникновения украинской диверсионно разведывательной группы».

«В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Первоначально Богомаз сообщил, что пострадавших нет, но позднее уточнил, что пострадал работник сельхозпредприятия. «В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава Брянской области.

2 марта российские власти сообщали, что в два брянских села проникла «украинская диверсионная группа». Местные власти утверждали, что в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус». 6 апреля «Русский добровольческий корпус» заявил, что «снова посетил» Брянскую область. В телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» сообщений о каких-либо акциях в Брянской области, проведенных 15 августа, нет.

Хроника войны. 15 августа

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Хроника войны. 15 августа

Война Пятьсот тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»