Министр сельского хозяйства Коми уехал в США и попросил политического убежища

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов уехал в США и попросил политического убежища после того, как «стал получать сигналы», что ему небезопасно оставаться в России, сообщает RTVI со ссылкой на самого Шаронова.

О российском чиновнике, уехавшем в США, журналисты узнали из ролика на ютьюб-канале «Новые американцы». Там снят мужчина (его имя не названо), который рассказывает, что был министром. С помощью сервисов распознавания лиц RTVI установило, что это Шаронов.

Бывший министр рассказал, что в России он дважды подвергался уголовному преследованию, оба раза был оправдан судом и реабилитирован. Оба дела Шаронов называет «незаконными» и «сфабрикованными».

Министром сельского хозяйства Коми Шаронов стал в декабре 2020 года. В январе 2022-го его уволили. Как пишет RTVI, причиной стал конфликт Шаронова с главой региона Владимиром Уйбой.

«В феврале 2022 года началась так называемая . Если раньше люди, которые хотели что-то поменять, просто системой вычеркивались, то в 2022-м это стало трансформироваться в то, что люди инакомыслящие стали не просто неугодны, их стали изолировать. Был бы человек — статья найдется», — объяснил Шаронов.

После увольнения бывший министр «стал получать сигналы», что ему небезопасно оставаться в России. Во время мобилизации Шаронову прислали повестку: «Хотя я по возрасту, в принципе, не то чтобы подходил. Я понял, что это сигнал из республики, где я работал. Это просто способ избавиться от неугодных людей. Мне повезло [во время] предыдущих двух преследований, но в этот раз я понимал, что мне не отбиться. Мне ничего не оставалось, кроме как покинуть страну».

Шаронов уехал в США. Сейчас он работает дальнобойщиком, а в будущем рассчитывает найти работу в сфере в сельского хозяйства.