С осени 2022 года произошла серия отравлений россиян, уехавших из страны. Пострадали журналистки Елена Костюченко и Ирина Баблоян, а также глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Издания The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о серии отравлений российских журналисток и активисток в Европе. В октябре 2022 года в Мюнхене была отравлена журналистка «Новой газеты» и «Медузы» Елена Костюченко, а в Тбилиси — журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян. В мае 2023 года симптомы отравления испытала глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно. The Insider отмечает, что обычно не публикует подобные материалы до момента, пока окончательно не установлены преступники, но в этом случае с разрешения пострадавших решил предать огласке имеющиеся сведения, чтобы предупредить о существующей угрозе уехавших из России активистов.

Елена Костюченко. Отравление в Мюнхене

С началом полномасштабной войны специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко отправилась в Украину, где в первые недели марта сделала четыре репортажа — с границы, из Одессы, из Николаева и Херсона. 30 марта Костюченко находилась в Запорожье и планировала поездку в Мариуполь, но получила предупреждение от коллег и источников в украинской разведке, что чеченским подразделениям на российских блок-постах отдан приказ ее убить. Тогда журналистка на время уехала в Европу.

Костюченко нашла квартиру в Берлине, а в конце сентября вышла на работу в «Медузу». Ее первой командировкой должен был стать Иран, после чего она собиралась вновь поехать в Украину. Она планировала заранее подать документы на визу в Украину, но из-за хакерских атак не смогла записаться в посольство в Берлине и тогда договорилась, что ее примут в украинском консульстве в Мюнхене.

17 октября Костюченко отправилась в Мюнхен ночным поездом, на следующий день встретилась там со своей подругой. Днем они обедали в ресторане на улице, во время обеда к их столику дважды подходили знакомые подруги — сначала мужчина, затем две женщины. Журналистку тогда удивило, насколько Мюнхен маленький город. Елена отходила в туалет, подруга все время оставалась за столиком. Еда в ресторане показалась Елене невкусной, она не доела половину блюда. Когда подруга повезла журналистку обратно на вокзал, она предложила ей дезодорант, сославшись на то, что от нее неприятно пахнет.

В поезде у Костюченко заболела голова, она не могла сконцентрироваться, работая над текстом. В Берлине она с трудом добралась до своей квартиры, почувствовала упадок сил, у нее появилась одышка. Тогда Костюченко подумала, что это последствия ковида, которым она переболела за три недели до этого. Наутро она почувствовала сильную боль в животе, которая отдавала в позвоночник. У нее появились головокружение, тошнота, сильное чувство тревоги, а также бессонница.

Журналистка обратилась к врачу только через десять дней. Анализы показали, что печеночные ферменты АЛТ и АСТ у нее в пять раз выше нормы, а в моче обнаружили кровь. Позже появились новые симптомы — отечность лица и пальцев, ладонно-подошвенный синдром (внезапное покраснение ладоней и ступней). Немецкие врачи последовательно исключили несколько диагнозов (вирусный гепатит, аутоиммунные заболевания, осложненный пиелонефрит), после чего предположили, что это было отравление. Елене рекомендовали сдать анализы на токсины в клинике «Шарите», где от отравления ядом «Новичок» лечился Алексей Навальный.

Для этого Костюченко пришлось обратиться в полицию. Было открыто расследование, но полицейские заявили, что спустя два с половиной месяца после отравления найти токсины в организме практически невозможно. В конце декабря у нее взяли анализы, но их результаты так и не сообщили.

2 мая немецкая прокуратура закрыла дело об отравлении Костюченко, однако в июле полиция сообщила, что дело возобновили для проведения новых анализов.

The Insider пообщался с врачами и специалистами по отравляющим веществам. Они согласились, что описанные симптомы невозможно объяснить чем-то кроме экзогенного отравления, то есть отравления веществом, попавшим в организм извне.

Клиническая картина и данные лабораторных исследований свидетельствовали об остром повреждении печени (значимое повышение АЛТ и АСТ) и почек (гематурия), также отмечался ряд неврологических нарушений. Симптомы в том виде, в котором они описаны Еленой, с учетом предоставленных ей результатов анализов, позволяют сузить спектр возможных отравляющих веществ. Главное подозрение опрошенных экспертов падает на хлорорганические соединения, такие как, например, дихлорэтан. Вряд ли яд попал в организм через дыхание, тогда бы были повреждены легкие, скорее всего яд попал либо через кожу (но в случае с хлорорганическими соединениями это потребовало бы довольно долгого контакта) либо через пищу.

Наталия Арно. Отравление в Праге

2 мая 2023 года глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно участвовала в непубличном мероприятии в Праге. Вечером она вернулась в отель Garden Court и обнаружила дверь своего номера открытой. В номере ничего не пропало, только явственно ощущался запах какого-то парфюма.

Ночью Наталия проснулась от онемении и боли в разных частях тела. По ее воспоминаниям, особенно болели зубы и язык, затем боль стала распространяться дальше, она чувствовалась в ушах, груди, позвоночнике. Во рту ощущался минеральный вкус, в глазах расплывалось, руки и ноги немели.

В тот же день Наталия вернулась в Вашингтон, где проживает постоянно, и обратилась ко врачу. Ее делом занялись правоохранительные органы США. Результаты токсикологического исследования пока неизвестны, но врачи сообщили Арно, что она была отравлена нейротоксичным веществом.

По мнению эксперта, ранее занимавшегося разработкой отравляющих веществ, описанные симптомы, в том числе характерные онемения, указывают на нервно-паралитическое вещество. К классу таких веществ относятся и все виды «Новичка», но по одним лишь этим симптомам конкретизировать класс вещества невозможно.

Возможно, это не первая попытка отравления Наталии Арно. В июле 2021 года она почувствовала запах парфюма в номере в отеле в Вильнюсе, после чего у нее поднялась температура и появилась слабость и сыпь.

Об отравлении Арно ранее писало «Агентство».

Ирина Баблоян. Отравление в Тбилиси

В октябре 2022 года журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян переехала из Москвы в Тбилиси, где проживала в гостинице King Tamar. Вечером 25 октября она почувствовала недомогание, а наутро проснулась с сильной слабостью и головокружением. Через сутки у нее проявился ладонно-подошвенный синдром — ладони стали багровыми и горели так, «будто держишь в руках огонь».

В ночь на 27 октября Баблоян отправилась на машине в Ереван. Во время поездки ей стало совсем плохо: мозг затуманился, она не могла сконцентрироваться. «Ты лежишь, но чувство усталости не проходит, как будто просто не получается отдохнуть. У меня было ощущение, что тело больше не принадлежит, оно стало ватным, появилась сильная тревога», — рассказывает она.

В гостинице в Ереване у нее заболел живот, появилась тошнота и бессонница, во рту ощущался металлический вкус. Симптомы пропали спустя два дня, однако до сих пор у журналистки появляются внезапные покраснения на коже.

Первоначально Ирина не задумывалась о том, что это может быть отравление. Она сдала анализы на аллергию — они оказались отрицательными на все известные аллергены.

Через несколько месяцев журналистка переехала в Берлин и сдала кровь для токсикологического анализа в «Шарите». Позже врачи ей сказали, что образцы крови «потерялись». Тем не менее Ирину тщательно опросили об обстоятельствах дела в полиции. Недавно она сдала повторные анализы.

По мнению опрошенных The Insider экспертов, описанная Ириной клиническая картина не может быть убедительно объяснена наличием какого-то известного заболевания, поэтому версия об экзогенном отравлении представляется им более вероятной. Схожесть симптомов с симптомами, описанными Еленой Костюченко, позволяет предположить, что мог использоваться тот же или схожий отравляющий агент, но какой именно, пока утверждать сложно.

Отравления, которые не подтверждены

В мае 2023 года политик и юрист команды Навального Любовь Соболь заявила, что заметила за собой слежку в Берлине. 24 июля она написала в твиттере: «Процесс восстановления после того отравления в Берлине занял несколько недель. Но теперь я в норме. Рассказывать подробности по-прежнему не могу из-за подписки о неразглашении тайны следствия».

The Insider пишет, что изучил обстоятельства этой поездки и опросил ряд врачей, которые сошлись во мнении, что симптомы, с которыми столкнулась Любовь Соболь, не могут объясняться отравлением. «На данный момент у The Insider нет никаких оснований считать, что Любовь Соболь была отравлена», — отмечает издание.

В марте 2023 года московская активистка Эльвира Вихарева заявила, что была отравлена дихроматом калия. По ее словам, первые симптомы отравления появились в конце ноября — начале декабря. Затем они повторились в начале февраля. Вихарева рассказала, что испытывала сильные желудочные боли, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем у нее начались судороги и обмороки, а также выпадение волос.

Журналисты The Insider поддерживали контакт с Вихаревой, выясняя обстоятельства ее предполагаемого отравления. Она рассказывала, что обнаружила у себя дома на полу шарики ртути и жаловалась на новые попытки отравления.

В июле она опубликовала большой пост, к которому приложила результат анализа с дихроматом калия. Эксперт, консультирующий The Insider, заявил, что этот анализ не принадлежит Вихаревой и взят из научной статьи 2012 года «Accidental potassium dichromate poisoning» в журнале Forensic Science International. В материале описывался случай непреднамеренного отравления дихроматом калия у 58-летнего мужчины во Франции.

Эксперты полагают, что Вихарева может нуждаться в медицинской помощи, но не связанной с отравлением.