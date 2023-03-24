Sota: московского политика Эльвиру Вихареву отравили солями тяжелых металлов

Политик Эльвира Вихарева несколько месяцев назад была отравлена солями тяжелых металлов. Об этом сообщает издание Sota, ознакомившееся с анализами Вихаревой.

Как пишет издание, в крови политика было обнаружено высокотоксичное канцерогенное вещество дихромат калия.

Сама Вихарева рассказала Sota, что первые симптомы отравления появились у нее в конце ноября — начале декабря. Затем они повторились в начале февраля. Политик, по ее словам, испытывала сильные желудочные боли, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем у нее начались судороги и обмороки, а также выпадение волос.

Эльвира Вихарева в 2021 году баллотировалась в Госдуму по 196 округу в Москве. Победу в округе одержал кандидат от «Единой России», телеведущий Тимофей Баженов. Вихарева, по официальным данным, набрала 2,4% голосов.

В 2022 году Вихарева планировала участвовать в муниципальных выборах в московском районе Якиманка. Суд снял ее с выборов, найдя формальные нарушения в оформлении подписных листов.