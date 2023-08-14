Война Пятьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

Россия изменила тактику применения дронов-камикадзе, заявил в интервью «РБК-Украина» командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Противник продолжает применять дроны преимущественно в ночное время на предельно малых высотах. Однако построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности.

Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно.

При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться. Предпочтительны обычно комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью РЛС.

В беседе с журналистами генерал заявил, что осенью-зимой Россия может вновь начать обстреливать объекты критической энергосистемы Украины, поскольку «враг пытается погубить нас». Он также не исключил угрозы повторного наступления РФ на Киев, хотя сейчас она «не подкреплена силами и средствами», считает Наев.

Говоря об угрозе со стороны наемников ЧВК Вагнера, дислоцированных в Беларуси командующий заявил следующее: