Война Пятьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 августа читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите тут.
Главные новости:
- Россия нанесла новый удар по Одессе. ВСУ сбили 15 дронов «Шахед» и восемь ракет «Калибр». Обломки упали на супермаркет.
- В Белгороде в результате атаки беспилотника пострадала десятилетняя девочка.
- Зеленский назвал «красноречивое задымление на Крымском мосту» ответом Украины на преступления России.
- Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей, курс евро достиг 110 рублей.
- В Минобороны Украины заявили, что добились «определенных успехов» в селе Урожайное Донецкой области. Там располагался укрепрайон Вооруженных сил РФ.
- Бывший российский сенатор Леонид Лебедев попросил президента Украины снять с него санкции.
Согласно данным мэрии Одессы на 11 утра 14 августа, в результате падения обломков российских ракет и взрывной волны от них повреждения получили 203 здания.
Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, в ночь на понедельник российские войска выпустили по Одессе тремя волнами 15 ударных дронов-камикадзе «Шахед-136/131» и восемь крылатых ракет «Калибр». Силы ПВО сбили все беспилотники и ракеты.
Россия изменила тактику применения дронов-камикадзе, заявил в интервью «РБК-Украина» командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Противник продолжает применять дроны преимущественно в ночное время на предельно малых высотах. Однако построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности.
Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно.
При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться. Предпочтительны обычно комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью РЛС.
В беседе с журналистами генерал заявил, что осенью-зимой Россия может вновь начать обстреливать объекты критической энергосистемы Украины, поскольку «враг пытается погубить нас». Он также не исключил угрозы повторного наступления РФ на Киев, хотя сейчас она «не подкреплена силами и средствами», считает Наев.
Говоря об угрозе со стороны наемников ЧВК Вагнера, дислоцированных в Беларуси командующий заявил следующее:
На сегодняшний день на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч человек — наемников ЧВК Вагнера. В военной науке есть два понятия — военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль — это опасность, а если он едет прямо на тебя — это угроза. Так что пребывание ЧВК Вагнера в Беларуси это опасность, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой. Так что мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные возможности.
В Киев прибыл с визитом министр финансов Германии Кристиан Линднер. С ним встретился мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По словам главы Киева, на встрече он затронул тему финансовой помощи в поставках оружия.
«Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное орудие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами, что медлить нельзя!» — пишет Кличко.
Линднер пообещал, что Германия продолжит поддержку Украины.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Курсы доллара и евро продолжают расти на Мосбирже
Доллар уже поднялся выше 101 рубля, евро торгуется по направлению к 111 рублям.
Десятилетняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде вечером 13 августа
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:
В Белгороде беспилотник противника врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. К сожалению, есть пострадавшая — 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Доставлена родителями в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как ранее сообщал чиновник, из-за взрыва беспилотника был поврежден фасад здания и пять квартир, в которых выбило окна. Также повреждения получили 16 припаркованных рядом автомобилей и один хозяйственный объект.
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В результате падения обломков российских ракет и взрывной волны от них в Одессе повреждены 113 домов, из них семь учебных заведений и один памятник архитектуры. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Разрушенный супермаркет Fozzy после российской атаки по Одессе
Видео ночного пожара в супермаркете
Сегодняшний отчет британской разведки посвящен анализу боестолкновений не на основных участках фронта, а в устье Днепра.
- На прошлой неделе в нижнем течении Днепра активизировались мелкомасштабные бои. Украинские силы совершают рейды и пытаются создать небольшие плацдармы на новых местах на удерживаемом Россией восточном берегу Днепра.
- Это происходит в дополнение к расширению плацдарма, который ВСУ удерживают возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. В некоторых из этих операций украинские силы, вероятно, воспользовались ротацией российских подразделений.
- Стороны продолжают бороться за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане. Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять оборону в этом районе или перебрасывать силы на главные направления украинских контрнаступательных операций дальше на восток.
Американский Институт изучения войны (ISW) — о ситуации на фронте в районе Урожайного
13 августа украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой — востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции на бердянском и мелитопольском направлениях и добились частичного успеха в районе Работино (западная часть Запорожской области, 13 километров к югу от Орехова).
Несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (на границе Донецкой и Запорожской областей), хотя на следующий день многие российские источники опровергли эти заявления. Вместо этого они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного и боевые действия продолжаются.
ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного. Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 14 августа, что украинские военные имеют «определенные успехи» в селе Урожайное Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы.
Жителя Покровска, находящегося в 40 километрах от линии фронта в Донецкой области, задержали по подозрению в коллаборационной деятельности.
Как сообщает офис генпрокурора Украины, подозреваемый, пророссийски настроенный местный житель с мая 2023 года передавал российскому агенту через соцсеть «Одноклассники» сведения о направлениях движения техники и личного состава ВСУ.
С каждым новым сообщением подозреваемый расширял спектр разведывательной информации, сообщая о местах ведения артиллерийского огня подразделениями ВСУ; количество и направления перемещения РСЗО и автомобильной техники, буксировавшей самоходные артиллерийские установки; расположение и перемещение тягачей, транспортировавших БМП, пушки-гаубицы, танки и бензовозы. Кроме того, в своих отчетах он отмечал геолокацию объектов дорожной инфраструктуры и инженерных сооружений области, которые имеют важное значение для обороноспособности нашей страны. В частности, подробно описывал местность вокруг железнодорожных сообщений и мостов.
7 августа российские войска нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по Покровску. В результате в городе разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные здания, заведения питания и гостиница. В общей сложности погибли десять человек, в том числе спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранения получили более 80 человек. Минобороны РФ утверждало, что удар в Покровске наносился по «передовому командному пункту» ВСУ.
Курс евро на Мосбирже превысил 110 рублей
Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.
Ранее на утренних торгах Мосбиржи курс доллара поднялся выше 100 рублей.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что потребует на федеральном уровне ужесточить ответственность за распространение в соцсетях фото и видео военных и стратегических объектов, а также «результатов террористических атак, совершенных киевским режимом».
«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание „хайпануть“, глупость или злой умысел. Еще раз призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят нашим Вооруженным силам и помогают противнику в военных действиях, в проведении терактов на российских территориях, в информационной войне», — пишет Аксенов в своем телеграм-канале.
В Украине соответствующий запрет действует с марта 2022 года.
Также в ночь на понедельник под российские обстрелы попал Херсон.
Как сообщает глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в результате удара, нанесенного около 02:00 по жилым кварталам города, получили тяжелые ранения двое мужчин 48 и 44 лет. Еще одна 85-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.
Накануне в ходе обстрелов населенных пунктов Херсонской области погибли семь человек, в том числе семья с новорожденной девочкой и 12-летним мальчиком. Власти региона объявили 14 августа траур по погибшим от российской агрессии.
Два человека погибли в результате российских ракетных ударов по Запорожской области в ночь на 14 августа.
По данным главы военной администрации региона Юрия Малашко, за минувшие сутки российские войска нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.
Ночью в результате ракетного удара по селу Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в больницу с ранениями.
Власти получили 15 сообщений о разрушеных жилых домах и объектах инфраструктуры.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что сбило российский ударный вертолет Ка-52.
По данным украинских военных, это произошло около 5:00 14 августа на бахмутском направлении.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Путин приостановил соглашения о двойном налогообложении с «недружественными» странами. Что это означает для российских граждан и компаний, которые живут или работают в этих государствах?
- Как работают соглашения об избежании двойного налогообложения?
- Кто получал выгоду от этих соглашений в «недружественных» странах?
- Работали ли соглашения после начала полномасштабной войны в Украине?
- По кому в первую очередь ударит приостановка соглашений?
- Означает ли их приостановка, что россиянам придется платить одни и те же налоги и в России, и за рубежом?
Белгородский губернатор сообщает об еще одном происшествии.
Вечером 13 августа в частном доме в поселке Борисовка местный житель получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Его госпитализировали.
По словам Вячеслава Гладкова, правоохранительные органы рассматривают «версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом».
В результате взрыва, произошедшего вечером 13 августа в многоквартирном доме в Белгороде на улице Есенина, повреждены пять квартир и 16 автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в здание врезался беспилотник. В доме был поврежден фасад с седьмого по 13 этаж, выбиты окна в квартирах, повреждены кондиционеры. Пострадавших нет.
Последствия ночного удара по Одессе, 14 августа
Курс доллара на утренних торгах Московской биржи 14 августа поднялся выше 100 рублей.
Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют «определенные успехи» в селе Урожайное Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы.
«На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи», — сказала Маляр на брифинге (ее слова приводит медиацентр ВСУ).
Также , по ее словам, украинские военные имели «определенные успехи» южнее и юго-восточнее Старомайорского (расположено рядом с Урожайным), закрепляются на определенных участках.
В ночь на 14 августа российские войска атаковали тремя волнами Одессу, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В атаках были использованы 15 ударных дронов-камикадзе «Шахед-136/131» и восемь крылатых ракет «Калибр». Беспилотники атаковали Одессу из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, «Калибры» — из акватории Черного моря с российского фрегата в районе Ялты, заявило командование Воздушных сил ВСУ.
Силы ПВО Украины сбили все запущенные беспилотники и ракеты.
Обломками ракет в центре Одессы было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом машины. На трех объектах возникли пожары.
Пострадали трое сотрудников супермаркета. Им оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы пытались атаковать Крымский мост 12 августа. Это следует из его видеообращения, выпущенного вечером 13 августа.
«Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа», — заявил Зеленский.
Минобороны РФ сообщало, что днем 12 августа российские силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Во время атаки российские спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу, очевидцы сняли на видео густой дым в районе моста.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки в настоящее время уточняется.
- За прошедшие сутки российские войска нанесли два ракетных, 43 авиационных удара и совершили около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских терактов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- За прошедшие сутки произошли 33 боевых столкновения.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и шесть — по его зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, станцию РЭБ, средство противовоздушной обороны противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 537-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.