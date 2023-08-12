Kyiv Post: Украина планирует исключить Израиль из совещаний в формате «Рамштайн». Киев опасается, что информация с этих встреч попадает в Россию 

Украинские власти рассматривают вопрос об исключении Израиля из контактной группы по вопросам обороны , сообщило 10 августа издание Kyiv Post со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Израильские власти так и не оказали никакой реальной помощи. Вместо этого информация, полученная в ходе встреч, используется Израилем в своих интересах», — заявил источник издания. Он также подчеркнул опасения Киева, что информация с этих встреч попадает в Россию.

Кроме того, правительство Украины рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем. Украинский МИД уже готовит соответствующий документ для Кабмина, сообщил собеседник Kyiv Post. Его информацию 11 августа подтвердил источник издания NV в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Собеседник Kyiv Post пояснил, что среди причин такого шага — «недружественное отношение» к украинцам, приезжающим в Израиль, и прекращение программы медицинского страхования для украинских беженцев. В то же время сам Израиль пытается получить гарантии безопасности для тысяч еврейских паломников, которые ежегодно приезжают в Умань. При постоянных обстрелах дать эти гарантии невозможно, сказал источник Kyiv Post.

Израиль с самого начала осудил российское вторжение в Украину, однако не стал присоединяться к западным санкциям против России. Израильские власти также неоднократно отказывались помочь Киеву вооружением (в том числе поставить «Железный купол»), предоставляя лишь гуманитарную помощь.

Главные события дня

Война Пятьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Пятьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»