Kyiv Post: Украина планирует исключить Израиль из совещаний в формате «Рамштайн». Киев опасается, что информация с этих встреч попадает в Россию
Украинские власти рассматривают вопрос об исключении Израиля из контактной группы по вопросам обороны формата «Рамштайн», сообщило 10 августа издание Kyiv Post со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
«Израильские власти так и не оказали никакой реальной помощи. Вместо этого информация, полученная в ходе встреч, используется Израилем в своих интересах», — заявил источник издания. Он также подчеркнул опасения Киева, что информация с этих встреч попадает в Россию.
Кроме того, правительство Украины рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем. Украинский МИД уже готовит соответствующий документ для Кабмина, сообщил собеседник Kyiv Post. Его информацию 11 августа подтвердил источник издания NV в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Собеседник Kyiv Post пояснил, что среди причин такого шага — «недружественное отношение» к украинцам, приезжающим в Израиль, и прекращение программы медицинского страхования для украинских беженцев. В то же время сам Израиль пытается получить гарантии безопасности для тысяч еврейских паломников, которые ежегодно приезжают в Умань. При постоянных обстрелах дать эти гарантии невозможно, сказал источник Kyiv Post.
Израиль с самого начала осудил российское вторжение в Украину, однако не стал присоединяться к западным санкциям против России. Израильские власти также неоднократно отказывались помочь Киеву вооружением (в том числе поставить «Железный купол»), предоставляя лишь гуманитарную помощь.