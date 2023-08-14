Два из трех «боингов» Red Wings вышли из строя. Для вывоза туристов пришлось просить самолет у другой авиакомпании

Российская авиакомпания Red Wings из-за технических проблем не смогла вовремя отправить пассажиров из аэропорта Кольцово в Анталью и вывезти их обратно, сообщает «Интерфакс».

В авиакомпании пояснили, что из строя одновременно вышли два из трех самолетов Boeing-777, находящихся в парке Red Wings. Для вывоза пассажиров Red Wings «запросила на коммерческой основе» самолет у авиакомпании «Икар», заявили в компании.

Самолет авиакомпании «Икар» уже вылетел из Москвы в Екатеринбург, чтобы забрать пассажиров из Екатеринбурга в Анталью. Этим же бортом собираются вернуть пассажиров, ожидающих вылета из Антальи в Екатеринбург. В пресс-службе Red Wings «Интерфаксу» сообщили, что вылет рейсов в обоих направлениях ожидают по 410 человек.

Рейс из Антальи в Екатеринбург должен был вылететь 12 августа, а из Екатеринбурга в Анталью — 13 августа.

Росавиация рекомендовала Red Wings «оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов». Часть пассажиров предварительно согласилась вывезти авиакомпания Pegas Fly, сообщает «Интерфакс».

Санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, затрагивают, в числе прочего, гражданскую авиацию. В частности, европейским и американским компаниям запрещено напрямую поставлять запчасти и проводить техобслуживание самолетов Boeing и Airbus. Лизинговые компании в рамках санкций должны добиваться возврата лайнеров, находящихся в аренде у российских перевозчиков.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ.