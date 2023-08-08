Против баптистского пастора Юрия Сипко возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию

В отношении бывшего вице-президента Юрия Сипко возбудили уголовное дело о распространении «фейков» про российской армии. Об этом сообщает московское управление Следственного комитета.

По версии следствия, в марте 2022 года Сипко опубликовал видеоролик, в котором содержится «заведомо ложная информация» о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.

В сообщении СК говорится, что «противоправная деятельность» 71-летнего Сипко «была выявлена и пресечена» следователем СК и сотрудниками Центра «Э» МВД России. Ведомство также сообщило, что 8 августа у Сипко и его соратников прошли обыски в московском регионе и в Калуге.

Телеграм-канал «112» утверждает, что, по предварительным данным, Сипко «успел скрыться за границей». Официального подтверждения этой информации нет. СК в своем пресс-релизе о задержании Сипко не сообщает.

Юрий Сипко — бывший председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов, с 2005 по 2010 — вице-президент Всемирного баптистского альянса.