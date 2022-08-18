В армии России появятся передвижные храмы на базе УАЗ «Патриот»

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Для верующих российских солдат создадут экспериментальные мобильные полевые храмы, сообщили в главном военно-политическом управлении Вооруженных сил России.

Как пишет «Интерфакс», российские военные дали такое техническое задание конструкторскому бюро «Мобильные комплексы и системы». Бюро предстоит создать образец мобильного храма на базе автомобиля УАЗ «Патриот», а также образец полевого храма — на базе армейской палатки.

Ульяновский автозавод выпускает внедорожник УАЗ «Патриот» с 2005 года. Автомобиль предназначен для перевозки пяти человек, включая водителя.

С 2011 года в Татарстане работает передвижная церковь в виде автобуса-храма. Священник Андрей Стрелков из города Заинск создал мобильный храм на базе автобуса ПАЗ-3205 и стал на нем ездить по отдаленным деревням, где нет своей церкви, чтобы проповедовать и проводить литургии. При подготовке к богослужению на крыше автобуса-храма устанавливают купол с крестом. В храме на колесах могут одновременно находиться от 30 до 50 человек.