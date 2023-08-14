Курс доллара поднялся выше 100 рублей
Источник: Интерфакс
Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, сообщает «Интерфакс».
По мнению экспертов, слова которых приводит РБК, курс российского рубля слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса.
С начала августа доллар подорожал более чем на восемь рублей в абсолютном выражении. Для сравнения: торги 31 июля закрылись на отметке 91,6 рубля.
Исторический максимум доллар достиг 10 марта 2022 года, когда курс достиг уровня 121,5 рубля.