Курс доллара поднялся выше 100 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, сообщает «Интерфакс».

По мнению экспертов, слова которых приводит РБК, курс российского рубля слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса.

С начала августа доллар подорожал более чем на восемь рублей в абсолютном выражении. Для сравнения: торги 31 июля закрылись на отметке 91,6 рубля.

Исторический максимум доллар достиг 10 марта 2022 года, когда курс достиг уровня 121,5 рубля.

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