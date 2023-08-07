Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили под залог почти в миллион долларов

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вышел из СИЗО под залог в 33 миллиона гривен (895 тысяч долларов). Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

По словам Чекмана, деньги на оплату залога собрали верующие — в общей сложности, более тысячи жертвователей.

Митрополита Павла обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины. С апреля он находился под домашним арестом, однако в середине июля суд по просьбе обвинения заключил его под стражу.

Митрополит Павел стал обвиняемым по уголовному делу 1 апреля. Это произошло на фоне противостояния властей Украины и руководства и монахов Киево-Печерской лавры. В марте заповедник «Киево-Печерская Лавра», формально владеющий помещениями монастыря, расторг договор с УПЦ о безвозмездном пользовании лаврой и потребовал от монахов покинуть территорию. Те отказались.

Читайте также

СБУ заподозрила наместника Киево-Печерской лавры в оправдании российского вторжения Три дня назад митрополит и другие представители УПЦ отказались выселяться из лавры по требованию властей

Читайте также

СБУ заподозрила наместника Киево-Печерской лавры в оправдании российского вторжения Три дня назад митрополит и другие представители УПЦ отказались выселяться из лавры по требованию властей