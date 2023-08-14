Бывший сенатор Леонид Лебедев попросил президента Украины снять с него санкции. Он утверждает, что не голосовал за использование армии РФ в Крыму в 2014 году

Бывший член Совета Федерации и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев просил власти Украины снять с него санкции, наложенные из-за того, что в 2014 году он поддержал использование армии РФ в Крыму.

Соответствующее письмо, как стало известно «Агентству», Лебедев еще в мае 2021 года направил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении (документ, написанный на украинском языке, оказался в распоряжении издания) Лебедев утверждает, что 1 марта 2014 года не присутствовал на заседании Совета Федерации, на котором сенаторы одобрили использование войск РФ в Крыму. Заочно, следует из письма Лебедева, он по этому вопросу также не голосовал.

Как отмечает «Агентство», в публичном доступе есть поименный список сенаторов, заочно голосовавших за использование войск РФ в Крыму, однако имена голосовавших очно не раскрывались, известно лишь, что на заседании отсутствовали 76 сенаторов, а заочно голосовал 71 член Совета Федерации.

Леонид Лебедев был сенатором от Чувашии с 2011 по 2015 годы. В Совете Федерации он занимал пост заместителя главы комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. В 2015 году Лебедев сложил с себя полномочия после того как комиссия Совета Федерации, начала проверку его декларации.

В 2016 году, напоминает «Агентство», Лебедев в интервью Zeit Online говорил, что «слепо голосовал за уже установленные решения», а «Крым является частью России».

Украинские санкции с Лебедева, по состоянию на 14 августа, сняты не были.