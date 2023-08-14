В Минобороны Украины заявили, что добились «определенных успехов» в селе Урожайное Донецкой области. Там располагался укрепрайон Вооруженных сил РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют «определенные успехи» в селе Урожайное Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы.

«На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи», — сказала Маляр на брифинге (ее слова приводит медиацентр ВСУ).

Также, по ее словам, украинские военные имели «определенные успехи» южнее и юго-восточнее Старомайорского (расположено рядом с Урожайным), закрепляются на определенных участках.

В селе Урожайное Донецкой области располагался укрепрайон ВС РФ на берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные начали решительный штурм Урожайного 8 августа, а уже 12-13 августа появились сообщения, что российская армия начала отступать из Урожайного.

Вооруженные силы Украины добились «тактически значимого» прогресса по двум основным направлениям на юге Украины, заявила газета The New York Times. По ее оценке, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории в направлении Бердянска и Мелитополя, которые захвачены российскими войсками. Газета отметила, что украинские войска закрепились в районе разрушенного села Старомайорское Донецкой области и продвигаются к селу Урожайное.

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