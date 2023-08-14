По Одессе нанесли новый удар. Силы ПВО сбили 15 дронов «Шахед» и восемь ракет «Калибр». Обломки упали на супермаркет

Силы ПВО Украины сбили все беспилотники и ракеты, запущенные по Одессе в ночь на 14 августа, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, российские военные трижды за ночь ударили по Одессе — сперва дронами, затем ракетами. По его словам, целью атаки стал центр города.

Всего российские силы использовали 15 ударных дронов-камикадзе «Шахед-136/131» и восемь крылатых ракет «Калибр». Беспилотники атаковали Одессу из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, «Калибры» — из акватории Черного моря с российского фрегата в районе Ялты.

Из-за падения обломков ракет и беспилотников в нескольких районах Одессы начались пожары. В оперативном командовании «Юг» Сухопутных войск Украины заявили, что обломки ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет «Фоззи», в нескольких домах выбило стекла, также повреждения получили стоящие рядом автомобили. По предварительной информации, пострадали трое сотрудников супермаркета.

По состоянию на 11 утра 14 августа в Одессе, по оценке мэрии, из-за падения обломков и взрывной волны повреждения получили больше 200 зданий.

Власти РФ 17 июля вышли из зерновой сделки и начали обстреливать южные регионы Украины, уничтожая портовую инфраструктуру в Одесской области. Одесса неоднократно попадала под обстрел, так, в ходе удара по Одессе 23 июля был серьезно поврежден Спасо-Преображенский собор.