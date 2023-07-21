Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 21 июля принял решение повысить на 1 процентный пункт (100 базисных пунктов) — до 8,5%.

Последний раз Банк России поднимал ключевую ставку в конце февраля 2022 года — после российского вторжения в Украину, резкого падения курса рубля и западных санкций. Тогда регулятор резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Затем началось ее последовательное снижение до 7,5%. На этом уровне ключевая ставка оставалась с сентября 2022 года.

Свое решение Банк России объяснил ускорением роста цен, которое происходит в том числе на фоне ослабления рубля с начала 2023 года. Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Как отмечают «Интерфакс» и РБК, большинство аналитиков ожидали повышение ставки на 50 базисных пунктов.

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