В Польше двоих россиян задержали по подозрению в распространении «пропагандистских материалов ЧВК Вагнера»

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали двоих граждан РФ, «распространявших пропагандистские материалы ЧВК Вагнера» в Кракове и Варшаве, объявил в твиттере министр, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминский.

Задержанным грозят обвинения в шпионаже, написал он, пообещав сообщить подробности позднее.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на пресс-службу Каминьского сообщает, что задержанные — Алексей Т. и Андрей Г. (фамилии по польским законам не называются) — расклеили, по версии польских спецслужб, около 300 листовок. По данным следствия, они для отчета и получения вознаграждения фотографировали места, где размещали листовки.

Ранее в российских провоенных телеграм-каналах появились снимки листовок с призывом вступить в ЧВК Вагнера, которые, как утверждалось, были расклеены в общественных местах в Польше. О таких листовках также писали британские таблоиды.

Часть наемников ЧВК Вагнера после попытки мятежа, устроенного Евгением Пригожиным, была переправлена в Беларусь. Власти Польши отреагировали на это усилением охраны границы с Беларусью.